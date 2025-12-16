Entscheidung auf dem SchlachtfeldJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 7: Entscheidung auf dem Schlachtfeld
23 Min.Ab 12
Asta und seine Freunde befinden sich nach wie vor im Hexenwald, als dieser vom Kalten Auge der Weißen Nacht und Soldaten aus Diamond attackiert wird. Trotz der großen magischen Kraft der Hexen gelingt es den Angreifern schnell, die Verteidigungslinie zu durchbrechen. Asta möchte sich sofort in den Kampf begeben, wird allerdings durch seine verletzten Arme aufgehalten.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer, Tragikomödie
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA