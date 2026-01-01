Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Das Feuer des Hasses

CrunchyrollStaffel 2Folge 8
Das Feuer des Hasses

Das Feuer des HassesJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 8: Das Feuer des Hasses

23 Min.Ab 12

Der Hexenwald wird weiterhin vom Kalten Auge der Weißen Nacht und den Soldaten aus Diamond belagert. Asta, Finral, Noelle und Vanessa stellen sich der mächtigen Magierin Fana entgegen, die Rache an den Mitgliedern des Schwarzen Stiers üben will. Der Kampf gegen sie stellt allerdings eine große Herausforderung dar, denn die Zauberin kontrolliert den Flammengeist Salamander. Dieser könnte den gesamten Wald in Schutt und Asche legen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchyroll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen