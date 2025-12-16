Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Kampf um Leben und Tod?! Yami gegen Jack

Crunchy RollStaffel 2Folge 17
Kampf um Leben und Tod?! Yami gegen Jack

Kampf um Leben und Tod?! Yami gegen JackJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 17: Kampf um Leben und Tod?! Yami gegen Jack

23 Min.Ab 12

Das Sternenfest ist in vollem Gange und die Magier warten auf die Verkündung des besten Ritterordens des Jahres. Bevor die Zeremonie beginnt, stehen sich allerdings Yami und Jack, der Anführer der Grünen Gottesanbeterin, gegenüber. Die beiden verbindet eine tiefe Rivalität, die sie nun in einem Kampf auf Leben und Tod ein für alle Mal beenden wollen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchy Roll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen