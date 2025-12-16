Black Clover
Folge 32: Am eigenen Leib
23 Min.Ab 12
Der Kampf zwischen Asta und Langris nimmt weiter an Fahrt auf. Während Xerx es zwar schafft, den Kristall seines Teams mithilfe eines Tricks vor der Zerstörung zu bewahren, ist die Magie des mysteriösen Mannes daraufhin erloschen. Astas letzte Hoffnung ist nun, seine geheimnisvolle neue Kraft erneut zu nutzen, um Langris anzugreifen. Doch das Duell der beiden endet anders als erwartet.
Black Clover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
