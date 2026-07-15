Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 23: Der "legale Pädophile"
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen Vancouver macht sich ein mexikanischer Einreisender verdächtig. Er ist extrem nervös und will schon wieder zurückreisen, als die Beamten ihn in die Mangel nehmen. Am Grenzübergang Pacific Highway ist den Grenzbeamten ein Amerikaner aufgefallen, der für ein paar Tage Wellness in Kanada machen will. Bei den Recherchen stoßen die Beamten auf den Blog des Mannes, der sich dort als "legaler Pädophiler" bezeichnet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited