SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 151vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Schockierende Geheimnisse

Folge 151: Britt deckt auf: Schockierende Geheimnisse

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Stefan ist total geschockt - seine Eltern hatten Sex mit verschiedenen Partnern. Sein Vater Norbert gibt zu: "Bei Stefans Zeugung hatten wir einen Dreier, ich befürchte einen Samentausch". Wie wird Stefan auf weitere, pikante Details seiner Zeugung reagieren? Ist Norbert auch wirklich der Erzeuger von Stefan? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1 GOLD

Alle 6 Staffeln und Folgen