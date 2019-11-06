Staffel 9Folge 189vom 06.11.2019
Britt
Folge 189: Britt deckt auf: Verletzende Wahrheiten
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ramona glaubt, dass ihr Mann Helmut sie betrügt - im Schlaf! "Er stöhnt nachts fremde Frauennamen, bekommt dabei Erektionen". Helmut streitet jedoch ab, seiner Frau im Schlaf oder überhaupt fremdgegangen zu sein. Bei der Testauflösung kommt es zum Eklat, Ramona wirft ihrem Mann den Ehering vor die Füße und verlässt wutentbrannt die Bühne. Rechte: Sat.1
Britt
