SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 184vom 06.11.2019
Zweifelhafte Liebe - Warum seid ihr noch zusammen?

Folge 184: Zweifelhafte Liebe - Warum seid ihr noch zusammen?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Edeltraut beschwert sich über ihren Ex-Mann. Er soll seit seinem Auszug vor einem Jahr im Fahrradkeller schlafen. Das hat sich die 44-jährige Hausfrau anders vorgestellt. Jörg weist alle Unterstellungen harsch zurück. Wenn es nach ihm ginge, hätte Edeltraut schon lang ihre Sachen packen müssen. Wie gehen die Nachbarn mit der angespannten Situation um? Rechte: Sat.1

