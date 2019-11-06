Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 87vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Unglaubliche Bettgeschichten

Britt deckt auf: Unglaubliche Bettgeschichten

Britt

Folge 87: Britt deckt auf: Unglaubliche Bettgeschichten

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

"Einen Monat vor der Geburt erfuhr ich von meiner damaligen Freundin Nadja, dass auch ihr Ex-Freund Henry der Vater von unserem Sohn Florian sein könnte!" empört sich Robert. "Mit Henry hatte ich zwei Tage vor Robert Sex." wehrt sich Nadja und setzt bestimmend fort: "Hoffentlich ist Henry der Vater - Robert ist mir gegenüber sogar gewalttätig geworden!" Wird sich ihr Wunsch heute erfüllen? Rechte: Sat.1

