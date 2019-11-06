Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 200vom 06.11.2019
Vertrauensbruch! Jetzt bist Du zu weit gegangen

Vertrauensbruch! Jetzt bist Du zu weit gegangen

Folge 200: Vertrauensbruch! Jetzt bist Du zu weit gegangen

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Zwei Frauen, ein Mann - jede Menge Zoff auf der Bühne! Vanessa gibt offen und ehrlich zu: "Kim, ich habe mit Deinem Verlobten Danny geschlafen!" Danny bestreitet das natürlich. Wer lügt? Und ist Danny überhaupt der Vater von Kims Sohn? Er ist sich da nicht so sicher ... Welche Betrügereien werden heute alle aufgedeckt? Man kann gespannt sein! Rechte: Sat.1

SAT.1

Alle 6 Staffeln und Folgen