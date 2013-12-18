Staffel 9Folge 201vom 18.12.2013
Münchhausen! Ich habe Deine Lügen sattJetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 201: Münchhausen! Ich habe Deine Lügen satt
42 Min.Folge vom 18.12.2013Ab 6
Lange Zeit litt Angelika unter Andreas' ständigem Misstrauen, seinen Wutausbrüchen und Beschimpfungen, bis sie sich nach 21 gemeinsamen Jahren getrennt haben. Auslöser war wieder einmal eine Unterstellung von Andreas, dass Angelika Sex mit einem Kumpel hatte. In der Sendung wird sich herausstellen, ob es für die dreifachen Eltern noch eine gemeinsame Zukunft gibt, oder ob sich Angelika endlich von dem Tyrannen trennen kann.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1