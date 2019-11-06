Staffel 9Folge 158vom 06.11.2019
Showtime - mein Talent muss auf die Bühne!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 158: Showtime - mein Talent muss auf die Bühne!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Britts Studio ist heute der reinste Hexenkessel! Die Zuschauer hält es nicht auf den Stühlen, als der 13-jährige Sidney sein Gesangstalent präsentiert. Als die knackigen Jungs Chris und Astrit ihren Breakdance performen, geraten sogar die Jurymitglieder Ross Anthony und die bezaubernde Fernanda Brandao von den Hot Banditos ins Schwärmen und das Studio scheint zu explodieren. Schlag auf Schlag zeigen noch weitere Gäste ihr Können. Wer wird als Sieger die Bühne verlassen? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1