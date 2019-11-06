Staffel 9Folge 93vom 06.11.2019
Britt
Folge 93: Liebesstern - Heute gestehe ich Dir meine Gefühle!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kann Carina mit ihrer Behauptung, mehrmals mit Ali geschlafen zu haben und seine Freundschaft zu wollen, die Liebe zwischen Ali und Serina zerstören? Ali ist über das Gerücht empört und stellt ganz klar fest, dass er nie etwas mit Carina hatte. Wem wird Serina glauben? Der Liebesstern wird funkeln, fragt sich nur für wen! Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1