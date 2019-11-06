Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 84vom 06.11.2019
Vermisst - Heute treffe ich meine Familie!

Folge 84: Vermisst - Heute treffe ich meine Familie!

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Saskia ist schon seit Langem verzweifelt auf der Suche nach ihren Brüdern Peter und Stefan. Was sie nicht ahnt: Britts neuer Assistent hat bei seinem ersten Auftrag die beiden gefunden und ins Studio gebracht. Ein tränenreiches Wiedersehen ist programmiert. Spannend wird es aber auch, weil Britt heute ihren neuen Assistenten vorstellt&acute;. Rechte: Sat.1

