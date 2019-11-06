Staffel 9Folge 187vom 06.11.2019
Eiseskälte! Warum hast du mir mein Herz gestohlen?Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 187: Eiseskälte! Warum hast du mir mein Herz gestohlen?
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kathrin will ihren Vater überraschen, den sie das letzte Mal in ihrer Kindheit zu Gesicht bekommen hat. Doch der weiß nichts von seinem Glück. Werden Vater und Tochter heute wieder glücklich vereint werden? Und: Marc und Rebecca sind - mal wieder - getrennt. Problem: Sie können einfach nicht mit, aber auch nicht ohne einander. Das Rolltor soll heute eine Entscheidung bringen. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1