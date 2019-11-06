Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 22vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Geheimnisvolle Vergangenheiten

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

"Wenn Du diesen Brief liest, wird es mich nicht mehr geben. Ich weiß nicht, warum Du das getan hast" - Worte, die sich Monika in den Kopf gebrannt haben. Ihr Mann Tomek beging Selbstmord und seitdem wirft ihr ihre Ex-Schwiegermutter Christine vor, sie sei Schuld an seinem Tod. "Warum hat sich mein Sohn das Leben genommen?", fragt Christine. Wird Monika ihr diese Frage heute beantworten? Rechte: Sat.1

