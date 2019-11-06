Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 32vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bastian ist seit eineinhalb Jahren mit Daniela verheiratet. Seit Dezember leben sie getrennt, weil sie sich geprügelt haben. Danielas schockierende Aussage, Bastian sei nicht der Vater des gemeinsamen Kindes, zerstörte den Familienfrieden. "Ich habe Bastian nie betrogen! Bastian lässt sich von seiner intriganten Mutter zu sehr beeinflussen!", kontert Daniela. Ist die turbulente Ehe endgültig am Ende? Wird Bastian heute sein Scheidungsformular unterschreiben? Rechte: Sat.1

