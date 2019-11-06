Staffel 9Folge 46vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Gefährliche BeziehungskillerJetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 46: Britt deckt auf: Gefährliche Beziehungskiller
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Du hast mich wie Dreck behandelt" schluchzt Yvonne. Sie hält die Vorwürfe von ihrem Freund Sven und seiner Familie nicht mehr aus. "Sie war wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen" verteidigt sich Sven. Ist ihre Tochter Felicia-Cecile wirklich nicht sein Kind? Das Ergebnis des Vaterschaftstests macht Sven sprachlos. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1