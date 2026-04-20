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Brooklyn Nine-Nine

Total verspielt

NBCUniversalStaffel 5Folge 10vom 20.04.2026
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Brooklyn Nine-Nine

Folge 10: Total verspielt

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Rosa braucht Jakes Hilfe: Sie möchte endlich ihren Eltern mitteilen, dass sie bisexuell ist. Was zu Anfang einfach klingt, wird für die beiden zum Drahtseilakt, denn für Rosa ist es einfacher zu behaupten, in einer Beziehung mit Jake zu sein.

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