Brooklyn Nine-Nine
Folge 10: Total verspielt
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Rosa braucht Jakes Hilfe: Sie möchte endlich ihren Eltern mitteilen, dass sie bisexuell ist. Was zu Anfang einfach klingt, wird für die beiden zum Drahtseilakt, denn für Rosa ist es einfacher zu behaupten, in einer Beziehung mit Jake zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen