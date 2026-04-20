Ein Song aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 19: Ein Song aus der Vergangenheit
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jakes Hochzeit steht vor der Tür und für Boyle steht fest, dass er eine riesige Junggesellen-Party für seinen besten Freund schmeißen will. Als es jedoch soweit ist, sind Jake, Holt und Terry von der aufwendig geplanten Feier wenig begeistert.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen