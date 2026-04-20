Brooklyn Nine-Nine
Folge 14: Die endlose Schleife
22 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake und Captain Holt sind sich sicher, dass der Verdächtige Phillip Davidson seinen Arbeitskollegen umgebracht hat. Trotzdem schaffen es die beiden nicht, den Zahnarzt in ihrem Verhörzimmer zu einem Geständnis zu bewegen.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen