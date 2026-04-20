Brooklyn Nine-Nine
Folge 6: Wenn der Geier kreist
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Amy und Jake scheinen endlich den passenden Ort für ihre Trauung gefunden zu haben. Zu ihrem Unglück hat jedoch ausgerechnet Captain Pembroke, besser bekannt als "der Geier", genau diese Location für seine eigene Hochzeit ausgewählt.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen