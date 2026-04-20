Brooklyn Nine-Nine
Folge 15: Das XXL-Rätsel
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Amy ist begeistert, als sie gemeinsam mit ihrem Lieblingskreuzworträtselautor Melvin Stermley an einem Fall arbeiten darf. Die Umstände sind jedoch weniger erfreulich, denn Stermley ist Opfer mehrerer Brandstiftungen.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen