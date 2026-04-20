Brooklyn Nine-Nine
Folge 8: Skyfire über alles
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jakes und Terrys Lieblingsautor D.C. Parlov wird erpresst. Gemeinsam mit Rosa wollen sie den Täter fassen und müssen dafür verdeckt auf einer Convention ermitteln. Zur gleichen Zeit versuchen Captain Holt und Amy, den Forensiker Ronald Yee zu beeindrucken.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen