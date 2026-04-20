Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Karaoke mit meinem schlimmsten Freund

NBCUniversalStaffel 5Folge 13vom 20.04.2026
Karaoke mit meinem schlimmsten Freund

Karaoke mit meinem schlimmsten FreundJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 13: Karaoke mit meinem schlimmsten Freund

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Ein Juwelenraub ist zu einer Geiselnahme ausgeartet und ausgerechnet Jake Peralta wurde vom Kidnapper als Vermittler verlangt. Als der Detective am Tatort eintrifft wird ihm auch schnell bewusst wieso: Beim Geiselnehmer handelt es sich um Doug Judy.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen