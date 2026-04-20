Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Das liebe kleine Schwesterlein

NBCUniversalStaffel 5Folge 17vom 20.04.2026
Das liebe kleine Schwesterlein

Das liebe kleine SchwesterleinJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 17: Das liebe kleine Schwesterlein

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Jakes Halbschwester Kate ist in New York. Was für den Detective zu Anfang eine große Freude ist, wird schnell eine nervliche Herausforderung für ihn und Amy, denn Kate ist alles andere als einfach. Zur gleichen Zeit nimmt sich Terry ein Beispiel an seinen Kollegen und probiert Yoga aus - mit schweren Folgen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen