Ein Gürtel an HalloweenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 4: Ein Gürtel an Halloween
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Es ist Halloween und auf dem 99. Revier sind Jake, Amy und Captain Holt bereit für ihren alljährlichen Wettkampf. Sie haben die Rechnung aber ohne die anderen Detectives gemacht, denn auch sie wollen in diesem Jahr zeigen, dass sie den Kummerbund mit dem Titel "Phänomenalster Mensch/Genie" verdienen.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen