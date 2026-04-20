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Brooklyn Nine-Nine

Liebe in Zeiten der Kokosnuss

NBCUniversalStaffel 6Folge 1vom 20.04.2026
Liebe in Zeiten der Kokosnuss

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 1: Liebe in Zeiten der Kokosnuss

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Für Amy und Jake geht es endlich in die Flitterwochen. Lange allein sind die beiden nicht, denn durch Zufall stellt sich heraus, dass auch Captain Holt in ihrem Hotel ist. Der heftet sich mit einer miserablen Laune an die Fersen der beiden. In der Zwischenzeit übernimmt Terry die Führung auf dem Revier. Er merkt jedoch schnell, dass es große Fußstapfen sind, in die er treten muss.

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