Brooklyn Nine-Nine
Folge 16: Wir können auch anders
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Terry steht kurz vor seiner letzten Prüfung zum Lieutenant. Mit seiner Nervosität macht er auch das Team ganz verrückt, sodass sie beschließen, etwas zu unternehmen, um ihn abzulenken. Das hat chaotische Folgen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen