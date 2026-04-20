Brooklyn Nine-Nine
Folge 7: Aktion Saubermann
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Nach dem Gina das 99. Revier verlassen hat, ist es für Captain Holt an der Zeit, einen neuen Assistenten einzustellen. Jake scheint mit Gordon den perfekten Kandidaten für den Job gefunden zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen