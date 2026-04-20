Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Dr. Tate

NBCUniversalStaffel 6Folge 11vom 20.04.2026
Dr. Tate

Dr. TateJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 11: Dr. Tate

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Als ein Patient von Dr. Tate spurlos verschwindet, geht der Psychologe vom Schlimmsten aus. Dass er mit dieser Einschätzung richtig liegt, stellen Boyle und Jake kurz darauf fest, als sie dessen Leiche sicherstellen. Ohne eine Spur am Tatort wenden sich die zwei Detectives an Dr. Tate, um gemeinsam mit ihm den Fall aufzuklären.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen