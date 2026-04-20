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Brooklyn Nine-Nine

Um Kopf und Kragen

NBCUniversalStaffel 6Folge 13vom 20.04.2026
Um Kopf und Kragen

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 13: Um Kopf und Kragen

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Als Kevin wegen eines Diebstahls an seiner Universität ermitteln lassen will, wendet er sich im Vertrauen an Jake. Der Detective nimmt den Fall sofort an, wundert sich jedoch, warum der Professor nicht direkt seinen Ehemann um Rat gefragt hat.

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