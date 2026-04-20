Brooklyn Nine-Nine
Folge 6: Ein voll fetter Tatort
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Als die Detectives Jake Peralta und Rosa Diaz in der Wohnung eines Toten eintreffen, sind sie überzeugt, den Täter schnell fassen zu können. Doch Monate später stehen sie noch immer am Anfang - und der Fall wird an eine andere Einheit weitergegeben. Trotz allem hört Jake nicht mit den Ermittlungen auf, denn er will unbedingt ein Versprechen einhalten.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen