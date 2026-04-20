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Brooklyn Nine-Nine

Fliegen lügen nicht

NBCUniversalStaffel 6Folge 10vom 20.04.2026
Fliegen lügen nicht

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 10: Fliegen lügen nicht

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Boyle ist perplex, als aus heiterem Himmel der leibliche Vater seines Adoptivsohns Nikolaj bei ihm auftaucht. Der Lette mit dem Namen Gintars besteht darauf, seinen Sohn kennenlernen zu dürfen. Obwohl der Detective dem zustimmt, bereut er die Entscheidung.

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