Einfach mal die Klappe halten!Jetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 9: Einfach mal die Klappe halten!
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Amys Stimmung ist am Tiefpunkt: Sie soll an einem Familien-Dinner teilnehmen, bei dem auch ihr mustergültiger Bruder David anwesend sein wird. Doch zu ihrem Glück wird das perfekte Image des Saubermanns schon bald getrübt.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen