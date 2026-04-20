Brooklyn Nine-Nine
Folge 5: Der Bandit und der Tod
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Für Jake wird es emotional, als er und Terry zur Beerdigung von Doug Judy eingeladen werden. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass der Kriminelle noch am Leben ist und er dringend die Hilfe der beiden Detectives benötigt. Durch ein Missverständnis hat es nämlich ein Drogenboss auf Judy abgesehen. Zur gleichen Zeit misst sich das Team vom 99. Revier in einem Trinkspiel mit den Männern der Feuerwehr.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen