Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Die Tratschtante

NBCUniversalStaffel 6Folge 3vom 20.04.2026
Die Tratschtante

Die TratschtanteJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 3: Die Tratschtante

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Jake und Gina können es kaum erwarten, zu ihrem Klassentreffen zu gehen. Dort angekommen gibt es für Jake jedoch gleich einen Dämpfer: Nach all den Jahren glauben seine ehemaligen Klassenkameraden immer noch, dass er seinen Freund verraten hat.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen