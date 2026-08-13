Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Catch Me If You Speak

Tijen Onaran

Talk? Now!Staffel 1Folge 1vom 13.08.2026
Tijen Onaran

Tijen OnaranJetzt kostenlos streamen

Catch Me If You Speak

Folge 1: Tijen Onaran

36 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16

"Er hatte alles: einen Super-Bowl-Auftritt, 40 Millionen Dollar Vertrag, eine kleine Tochter. Vier Jahre später ist Aaron Hernandez tot – als verurteilter Mörder, in einer Gefängniszelle, mit 27. Wie wird aus einem der talentiertesten Footballspieler seiner Generation ein Killer? In "Hall of Crime" beleuchten Jess Schöne und Daniel Jensen von der Footballerei die faszinierenden und oft schockierenden Verknüpfungen zwischen True Crime und der NFL. Daniel stellt spannende Kriminalfälle vor, die NFL-Spieler betreffen, und zusammen diskutieren die gesellschaftlichen und sportlichen Implikationen dieser Vorfälle."

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Catch Me If You Speak
Talk? Now!
Catch Me If You Speak

Catch Me If You Speak

Alle 1 Staffeln und Folgen