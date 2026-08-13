Catch Me If You Speak
Folge 13: Lia Koenig
„Jeder, der im Fernsehen eine starke Stimme hat, war bei Lia Koenig!“ Mit diesen Worten wird mir damals bei RTL meine neue Sprechtrainerin Lia Koenig angekündigt. Ich bin 22 Jahre alt, Volontärin und habe noch keine Vertonungsfreigabe. Meine Stimme ist zu der Zeit noch nicht stark genug. Heute - 20 Jahre später! - treffe ich Lia wieder. Sie ist staatlich anerkannte Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin, ein absoluter Profi für Wirkung, Präsenz und Selbstbewusstsein. Ich durfte viele Monate mit ihr zusammenarbeiten. Was eine Wahnsinns Entwicklung hinter mir liegt! Letztlich habe ich nicht nur meine TV Beiträge alle selbst vertont, sondern war DIE Stimme, die bei Exclusiv jahrelang den Trailer gesprochen hat! Du erfährst… – was in den ersten Sekunden passiert, wenn du den Mund aufmachst – warum so viele Frauen zu hoch, zu leise oder „zu lieb“ sprechen – was passiert, wenn Kamera, Bühne und Druck dazukommen – warum du plötzlich „anders klingst“ als du eigentlich bist – wie eng Stimme mit deiner Persönlichkeit verknüpft ist
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