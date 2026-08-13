Catch Me If You Speak
Folge 4: Alisa Jahnke
Sie ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen Deutschlands: Alisa Jahnke, 33, zweifache Mutter und Gründerin der Schmuckmarke PURELEI. Mit einem beeindruckenden Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro hat sich PURELEI als führende Lifestyle-Schmuckmarke etabliert. Doch der Weg von der Gründung zum Millionen-Unternehmen war nicht immer perfekt. Trotz des rasanten Erfolgs gab es eine große Hürde, die Alisa Jahnke völlig unterschätzte: Public Speaking. In einem entscheidenden Moment auf der Bühne erlebte sie einen kompletten Blackout. Keine Luft, alle Blicke auf sie gerichtet, das Gefühl, umzufallen. Alisa Jahnke wandelte diesen Tiefpunkt in ihre größte Stärke. In der neuen Folge von CATCH ME IF YOU SPEAK spricht Alisa Jahnke direkt nach ihrem Auftritt beim Female Future Event über: Authentizität und Verletzlichkeit: Wie sie aus dem Blackout-Erlebnis eine kraftvolle Lektion zog. Storytelling als Markenmotor: Das Geheimnis, wie PURELEI über bloßen E-Commerce Schmuck hinaus eine loyale Community aufbaut. Sichtbarkeit im Business: Warum persönliche Sichtbarkeit die effizienteste Währung für den Aufbau einer erfolgreichen Marke ist. Unternehmensführung und Wachstum: Insights zum Aufbau eines Millionenunternehmens mit 180 Mitarbeitenden.
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