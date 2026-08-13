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Catch Me If You Speak

Anastasia Barner

Talk? Now!Staffel 1Folge 3vom 13.08.2026
Anastasia Barner

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Catch Me If You Speak

Folge 3: Anastasia Barner

26 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16

Anastasia Barner zählt zu den jüngsten Gründerinnen Deutschlands und gilt als eine der prägendsten Stimmen der Gen Z auf LinkedIn. Wir catchen Anastasia direkt von der Female Future Festival Main-Stage und sprechen über Personal Branding, Geld und die Notwendigkeit sich selbst eine Bühne zu geben.

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