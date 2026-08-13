Catch Me If You Speak
Folge 2: Frauke Ludowig
35 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16
Das letzte Mal als ich Frauke Ludowig gesehen habe, war sie meine Chefin und ich Reporterin in ihrer Reaktion RTL EXCLUSIV. Heute - 10 Jahre später begegnen wir uns als Speakerinnen und Unternehmerinnen beim femalefuturefestival zu einem sehr persönlichen Interview über Sichtbarkeit.!
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Catch Me If You Speak
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!