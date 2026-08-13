Catch Me If You Speak
Folge 7: Patrizia Laeri
Sie ist die erste deutschsprachige Journalistin, die schwanger nach Nordkorea gereist ist. Eine Frau, die keine Bühne scheut – und gleichzeitig eine Frau, die ihren Mann verloren hat mit 3 kleinen Kindern - und lange keine Sprache mehr fand. Patrizia Laeri ist CEO von ellexx, Fintech-Gründerin, dreifache LinkedIn-Top-Voice, zählt zu den Top 100 Women in Business und wurde mit dem Digital Female Leader Award ausgezeichnet. Ich kenne keine Unternehmerin, die sich so für finanzielle Unabhängigkeit für Frauen einsetzt, wie sie und ihre Partnerin Nadine Jürgensen. Ein Gespräch über die Kraft, wieder aufzustehen. Über Wut, wieder loszugehen. Und über Speaking, wieder zu heilen. Patrizia haben wir direkt von der Female Future Bühne gecatcht.
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