Catch Me If You Speak
Folge 8: Biyon Kattilathu
50 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16
Was passiert, wenn Menschen mitten in deinem Vortrag aufstehen und gehen? Wenn dich keiner liked oder wenn du in negative Schlagzeilen gerätst? Biyon Kattilathu hat eine Reichweite von ca. 4,5 Millionen Followern. Vor 2 Jahren ist er DAS Gesicht in Deutschlands Boulevardpresse. Wir sprechen über den Preis von Sichtbarkeit, unser Ego und die Kunst bei sich zu bleiben. Wie schafft es ein damals schüchterner Junge heute 100 Shows im Jahr zu spielen? Und warum ist jeder Mensch, der geht, ein Geschenk? Eine Folge über Mut, Message und Money! Wir haben Biyon Kattilathudirekt von der Mainstage des Female Future Festivals gecatched.
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Catch Me If You Speak
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!