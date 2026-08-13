Catch Me If You Speak
Folge 10: Moritz Hohl
71 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16
Du stehst auf der Bühne. Was passiert, wenn Leute plötzlich aufstehen und gehen? Was passiert, wenn du lustig sein willst, aber keiner lacht? Was passiert, wenn du sogar beleidigt wirst? Comedian Moritz Hohl ist das alles schon passiert. Nach hunderten von Auftritten sprechen wir über die Wahrheit der Witze, dem Druck nicht zu brechen und die hohe Kunst das Publikum zu gewinnen! Humor ist Risiko. Und Resonanz Arbeit. Moritz teilt mit uns 3 Skills, die für jede Bühne und jedes Sprechen vor Publikum relevant sind. Und wir sprechen darüber, warum es nur so wenig weibliche Comedians gibt!? Die Antwort hat mich richtig aufgeweckt!
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Catch Me If You Speak
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!