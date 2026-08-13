Catch Me If You Speak
Folge 11: Gela Allmann
Wir starten mit einer außergewöhnlichen Frau! Skiläuferin Gela Allmann stürzt bei einem Shooting auf einem Berg in Island 800 Meter in die Tiefe. Dass sie noch lebt, ist ein Wunder. Heute steht sie auf Bühnen und bewegt Menschen. Wie gerade beim Female Future Festival in Zürich. Sie wollte nie Speakerin werden. Das Leben hat sie zu einer gemacht! Wir sprechen darüber, wie es ist, sich auf Bühnen zu stellen, obwohl sie eigentlich kein Mensch für Rampenlicht war. Wie du damit umgehst, wenn Menschen sich von deiner Geschichte hart getriggert fühlen. Gela erzählt auch von diesem ständigen Gefühl, sich „aufzudrängen“ – gerade als Frau. Und die Notwendigkeit deinen Wert zu kennen und auszusprechen.
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