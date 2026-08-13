Catch Me If You Speak
Folge 12: Mateja Moegel
In dieser Folge spreche ich mit „Freundin“ Chefredakteurin Mateja Mögel, was es bedeutet Verantwortung zu tragen – auch in den schwersten Momenten. Wenn du deinem Team sagen musst, dass die Hälfte entlassen wird. Mateja erzählt ehrlich, welche goßen Struggles sie hatte als die Chance kam, Chefredakteurin zu werden - und wie sie es geschafft hat mit ihrer Co-Chefredakteurin Anke Helle die „Freundin“ zu revolutionieren... Vielleicht stehst du gerade an einem Punkt, wo du im Alltag funktionierst und dich um alles und jeden kümmerst. Aber wenn es um dich selbst geht – dein Wachstum, deine Entwicklung, deine Finanzen – gehst du einen Schritt zurück!? Dieses Interview ist ein Reminder weiterzugehen und zu springen.
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