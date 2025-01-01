Staffel 1Folge 10
Cleopatra in Space
Folge 10: Die Betreuung
22 Min.Ab 6
Khensu bittet Cleo, sich um Philo, einen jüngeren Schüler, zu kümmern. Als sich herausstellt, dass er ebenso frech und ungestüm wie Cleo ist, versteht sie Khensus Absicht dahinter und überdenkt ihr eigenes Verhalten.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.