Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Cleopatra in Space

NBCUniversalStaffel 1Folge 20
Parasiten

ParasitenJetzt kostenlos streamen

Cleopatra in Space

Folge 20: Parasiten

22 Min.Ab 6

In der fernen Zukunft geschehen hin und wieder merkwürdige Dinge: Als Mihos von Parasiten befallen wird, müssen sich Cleo und ihre Freunde winzig klein machen, um ihn zu heilen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cleopatra in Space
NBCUniversal

Cleopatra in Space

Alle 1 Staffeln und Folgen