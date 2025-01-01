Staffel 1Folge 4
Cleopatra in Space
Folge 4: Mehr Gelassenheit
22 Min.Ab 6
Als Cleos Freunde gekidnappt werden, stellt sich das Mädchen den Entführern mutig entgegen und fordert deren Freilassung. Ob sich die Aliens von Cleo überzeugen lassen?
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.